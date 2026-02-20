RLS NORD: Vermisster 81-jähriger Flensburger angetroffen.
Flensburg (ots)
Der vermisste 81.-jährige Flensburger konnte wohlauf angetroffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit beendet.
Die Polizei dankt den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung.
Hinweis für die Medienvertreter: Wir bitten darum das veröffentlichte Lichtbild zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.
Rückfragen bitte an:
Regionalleitstelle Nord
Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de
