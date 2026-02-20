PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Vermisster 81-jähriger Flensburger angetroffen.

Flensburg (ots)

Der vermisste 81.-jährige Flensburger konnte wohlauf angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit beendet.

Die Polizei dankt den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung.

Hinweis für die Medienvertreter: Wir bitten darum das veröffentlichte Lichtbild zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

