Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 86-Jährige Frau vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Dannewerk (ots)

Vermisst wird seit ca. 16:00 Uhr die 86-Jährige Christiane N. Frau N. ist ohne Orientierung und wurde zuletzt in Dannewerk gesehen.

Sie ist 156 cm groß, hat graue Haare und trägt eine dunkle Hose und einen hellen Pullover.

Wer sie gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, möge sich bitte an die nächste Polizeidienststelle wenden oder an den Polizeinotruf unter 110.

Vielen Dank für die Mithilfe.

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell