Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 08.02., 21 Uhr, bis zum 09.02.2026, 6:55 Uhr, warfen Unbekannte in der Mundenheimer Straße (nahe Drachenfelsstraße) eine Scheibe eines geparkten BMW ein. Aus dem Auto wurde, nach ersten Erkenntnissen, nichts gestohlen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell