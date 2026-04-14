Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Polizei in Mittelhessen warnt vor aktueller Betrugsmasche auf Kleinanzeigen

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Polizei in Mittelhessen warnt vor aktueller Betrugsmasche auf Kleinanzeigen

Bei der Kriminalpolizei in Gießen häufen sich derzeit Anzeigen von Bürgerinnen und Bürgern, die Opfer einer Phishing-Masche im Zusammenhang mit der Verkaufsplattform Kleinanzeigen wurden. Die Ermittler raten dringend davon ab, einem Link zu folgen, den die Betrüger zum Erhalt des vermeintlichen Kaufpreises verschicken.

Die Opfer stellen gebrauchte Artikel auf Kleinanzeigen zum Verkauf ein. Schließlich erhalten sie über die Chatfunktion von Kleinanzeigen eine Nachricht, dass sich ein Kaufinteressent gemeldet und den geforderten Kaufpreis bereits über die Zahlungsmethode "Sicher bezahlen" entrichtet habe. Für den Erhalt des vermeintlich bereits gezahlten Kaufpreises versendet der Betrüger im Chat einen Link. Wer diesen anklickt, wird auf eine sogenannte Phishing-Seite weitergeleitet. Hier wird den Opfern vorgegaukelt, dass sie für die Auszahlung des Geldes ihre Bank- oder Kreditkartendaten eingeben müssen. Jedoch findet weder eine Verifizierung der angegebenen Daten statt, noch erhalten die Betroffenen das Geld für den vermeintlich verkauften Artikel. Stattdessen gelangen die Täter an die Bank- sowie Kreditkartendaten der Opfer. In der Folge kommt es zu unberechtigten Geldabbuchungen.

Was kann ich tun, wenn ich Opfer einer solchen Betrugsmasche wurde?

Die Polizei rät Opfern, umgehend Kontakt mit ihrem Bank- oder Kreditkartenanbieter aufzunehmen, um gegebenenfalls eine Kontosperrung zu veranlassen. Zudem können Zahlungskarten gesperrt werden, beispielsweise über den zentralen Sperr-Notruf 116 116. Auch ist das Ändern von Passwörtern, insbesondere für das Online-Banking und den Zugang zu Kleinanzeigen, zu empfehlen. Betroffenen wird außerdem geraten eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten - möglichst mit allen vorhandenen Beweisen (unter anderem Kontoauszüge, Screenshots und Chatverläufen). Darüber hinaus sollte der Betrugsfall bei Kleinanzeigen gemeldet werden.

Wie kann ich mich schützen? Welche Präventionstipps gibt es?

Die Polizei rät davon ab, Links aus unbekannten Nachrichten anzuklicken, insbesondere wenn es um Zahlungen oder angebliche Gutschriften geht. Zahlungen sollten bestenfalls über die offiziellen Funktionen der Plattform abgewickelt werden. Bei Weiterleitungen auf externe Seiten ist besondere Vorsicht geboten. Zudem sollten Nutzerinnen und Nutzer bei ungewöhnlich schnellen Kaufzusagen skeptisch sein, vor allem wenn ohne Verhandlung ein sofortiger Zahlungseingang behauptet wird. Die Polizei rät außerdem, keine sensiblen Daten preiszugeben, insbesondere wenn es um Bank- oder Kreditkartendaten geht.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell