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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260414 - 0469 Frankfurt - Europaviertel
Hausen: Zwei neue Termine für eine kostenlose Fahrradcodierung der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots)

(ha) Am 18.04.2026 wird die Frankfurter Polizei in Kooperation mit "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." zwischen 11 Uhr-16 Uhr kostenlos Fahrradcodierungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger durchführen. Die Aktion wird auf dem Tel-Aviv-Platz im Frankfurter Europaviertel stattfinden und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstählen. Eine zweite Fahrradcodierung wird am 25.04.2026 zwischen 11:00 Uhr-13:00 Uhr im Rahmen des Räderflohmarktes in der Straße "Am Spritzenhaus Nr. 2" in Hausen durchgeführt werden. Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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