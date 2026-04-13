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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260413 - 0466 Frankfurt - BAB 648/ Bornheim: Polizeilichen Maßnahmen widersetzt - Ermittlungen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs

Frankfurt (ots)

(di) Am gestrigen Sonntag (12. April 2026) erschwerten in gleich mehreren Fällen Personen die Arbeit der Polizei und widersetzten sich polizeilichen Maßnahmen. In zwei Fällen müssen sich die Störenfriede nun wegen des Verdachts des Widerstands und tätlichen Angriffs verantworten.

Zum ersten Vorfall kam es gegen 04:00 Uhr auf dem Gelände der Esso-Tankstelle an der Autobahn 648. Der spätere Beschuldigte verständigte zunächst selbst die Polizei, nachdem er sich durch andere Personen verfolgt fühlte. Doch anstatt vor Ort die Unterstützung des eingetroffenen Streifenteams anzunehmen, zerstörte der 36-Jährige in der Tankstelle wahllos Getränkeflaschen und Teile des Inventars. Als die eingesetzten Polizisten dies unterbanden, leistete die Person erheblichen Widerstand und verletzte die beiden Beamten leicht.

Am Nachmittag kam es zu einem weiteren Vorfall in Bornheim, bei dem ein Randalierer das eingesetzte Streifenteam angriff. Als die Beamten diesen gegen 16:00 Uhr vor einer Gaststätte auf der Berger Straße überprüften, widersetzte er sich den Maßnahmen, versuchte sich loszureißen und sich der Kontrolle zu entziehen. Auch während der darauffolgenden Identitätsfeststellung setzte er sein aggressives Verhalten im Streifenwagen fort und trat mehrfach nach den Beamten. Dem erheblich alkoholisierten 30-Jährigen gelang es jedoch nicht, die Beamten zu treffen.

Beide Beschuldigte erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Delinquenten wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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