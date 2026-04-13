Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260413- 0465 Frankfurt- Nordend/ Bahnhofsviertel: Mehrere Hakenkreuzschmierereien- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Sonntagnachmittag (12. April 2026) meldeten aufmerksame Passanten mehrere Hakenkreuzschmierereien. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:15 Uhr meldete ein Passant das erste volksverhetzende Graffiti an einem Baum in der Gallusanlage. Unbekannte hatten in pinker Farbe ein Hakenkreuz am Stamm eines Baumes angebracht.

Die zweite derartige Sachbeschädigung meldete eine Passantin gegen 14:55 Uhr. Diese teilte mit, dass Unbekannte mehrere Hakenkreuze an einer Litfaßsäule an der Eschersheimer Landstraße Ecke Fürstenbergstraße angebracht hatten.

Insgesamt beschmierte der oder die Täter drei Plakate jeweils mit einem großflächigen roten Hakenkreuz.

Die Polizei machte alle Schmierereien unkenntlich und fertigte entsprechende Anzeigen.

Zudem bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten, bzw. dem oder den Tätern machen können, sich zu Geschäftszeiten bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/ 755 54208 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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