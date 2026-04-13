Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260413 - 0468 Frankfurt - Gallus: Trickdiebstahl durch Falsche Polizeibeamte -Zeugenaufruf-

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Mittag (12. April 2026) stahlen zwei Unbekannte einem 26-Jährigen Bargeld, nachdem Sie ihm eine Polizeikontrolle vortäuschten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der 26-Jährige in der Eppenhainer-Straße gegen 12:40 Uhr aus einem Auto heraus angesprochen. Die darin befindlichen Männer gaben sich als Polizisten aus und wollten die mitgeführte Tasche durchsuchen. Als ihnen diese geöffnet wurde, entnahm der Beifahrer das darin befindliche Bargeld. Hiernach fuhren die Betrüger mit ihrem schwarzen VW Golf mit Groß-Gerauer Kennzeichen (GG) in unbekannte Richtung davon.

Der Fahrer wird mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben und auf etwa 35 Jahre geschätzt.

Der Beifahrer wird ebenfalls mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben und auf etwa 28 Jahre geschätzt. Er trug einen schwarzen Pullover.

Beide Tatverdächtige sprachen mit einem osteuropäischen Akzent.

Die Fachdienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie Hinweise zum oben geschilderten Geschehen oder zu den Betrügern haben, so melden Sie sich telefonisch unter der 069/755 41299 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

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