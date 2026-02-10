Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Lagerhallenbrand im Industrie- und Gewerbegebiet Kronau

Kronau/Landkreis Karlsruhe (ots)

Ein Feuer im Kronauer Industrie- und Gewerbegebiet hat in der Nacht zu Dienstag erheblichen Sachschaden verursacht. Ein brennender Holzstapel griff auf eine angrenzende Lagerhalle über. Verletzt wurde niemand. Die Integrierte Leitstelle Karlsruhe alarmierte die Feuerwehr Kronau gegen frühen Dienstagmorgen zu dem Brand. "Bei unserem Eintreffen hatte das Feuer bereits über zerstörte Fenster auf die Lagerhalle übergegriffen", berichtete der Einsatzleiter. Zur Unterstützung wurden weitere Wehren aus Bad Schönborn und Waghäusel hinzugezogen. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte unter der Leitung von Christoph Ament vor Ort. Ebenfalls eingebunden war die gemeinsame Führungsgruppe aus Kronau und Ubstadt-Weiher. Kronaus Bürgermeister Frank Burkard dankte den Einsatzkräften für die erfolgreiche Zusammenarbeit. "Bei dieser engen Bebauung haben die Feuerwehren gemeinsam und auch ein weiteres Mal in Kronau herausragendes geleistet", stellte Burkard fest. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Molitor verschaffte sich am Einsatzort ein Bild der Lage. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den Brand im Inneren der Halle mit zwei Löschrohren. Über die Drehleiter aus Bad Schönborn wurde zusätzlich ein Wenderohr eingesetzt, um das Feuer von oben zu bekämpfen. Der Rettungsdienst war unter der Leitung von Alexander Schmitt mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungswagen und vier Kräften der DRK-Bereitschaft Kronau vor Ort. "Es gab keine Verletzten. Wir stellten die Absicherung der eingesetzten Feuerwehrleute sicher", erklärte Schmitt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Ursache und zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Die Lagerhalle wurde jedoch erheblich beschädigt.

