Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260413 - 0467 Frankfurt - Bornheim: Festnahme mit Widerstand nach Konsum von Betäubungsmitteln auf der Dippemess

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei junge Männer konsumierten in der Nacht von Samstag (11. April 2026) auf Sonntag (12. April 2026) Betäubungsmittel im Gastronomiebereich der "Dippemess". Polizisten nahmen die beiden fest und fanden diverse Betäubungsmittel bei ihnen auf.

Die beiden 24- und 25-Jährigen wurden gegen 00:00 Uhr dabei beobachtet, wie sie Kokain im Gastronomiebereich eines Schaustellers auf der Dippemess konsumierten. Polizeibeamte, die sich auf Fußstreife befanden, nahmen das Ereignis wahr und reagierten sofort. Als sie eine Kontrolle durchführten, beleidigte einer der Männer sie umgehend. Auf Grund des aggressiven Verhaltens und der Verweigerung der Herausgabe ihrer Ausweise wurden die beiden festgenommen, hierbei leisteten sie Widerstand. Bei der nachfolgenden Durchsuchung fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge (Marihuana, Haschisch, Kokain und Ecstasy) bei den Männern auf. Außerdem führten sie einen hohen dreistelligen Geldbetrag in einer für die Dealerszene typischen Stückelung mit sich.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei einem der Männer eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt.

Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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