Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260414 - 0470 Frankfurt - Rödelheim: Festnahme nach Fahrzeugaufbruch

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (14. April 2026) konnte ein Zeuge den Aufbruch eines Kraftfahrzeugs beobachten. Die Polizei nahm den Täter kurze Zeit später fest.

Gegen 03:00 Uhr beobachtete ein Zeuge den späteren Tatverdächtigen dabei, als er in der Breitlacherstraße die Seitenscheibe eines Fahrzeuges einschlug und daraus u.a. mehrere Werkzeugkoffer entwendete. Der Zeuge informierte daraufhin sofort die Polizei. Durch die schnelle Mitteilung gelang es den Polizeibeamten zeitnah, den 23-jährigen Täter zu lokalisieren und festzunehmen. Bei der Festnahme hielt der Mann die entwendeten Gegenstände noch in den Händen.

Das Stehlgut konnte den rechtmäßigen Eigentümern zwischenzeitlich wieder ausgehändigt werden. Der hinreichend bekannte 23-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen unter Auflagen entlassen. Ihn erwartet ein neuerliches Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeug.

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