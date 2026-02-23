PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Übers Wochenende: zahlreiche Pkw mit eingeschlagener Scheibe in ganz Krefeld

Krefeld (ots)

Zwischen Donnerstag (19. Februar 2026) und Montagmorgen haben Unbekannte im Krefelder Stadtgebiet mindestens 15 Autoscheiben eingeschlagen und teilweise Waren aus den Autos entwendet, darunter Kleingeld, eine Armbanduhr, ein Smartphone, mehrere Portemonnaies und kleinere Haushaltsgeräte, Motoröl, ein Thermobecher, eine Sonnenbrille und Werkzeug. Bisher sind der Polizei Vorfälle aus Cracau, Stadtmitte, Dießem-Lehmheide, Oppum, Kempener Feld-Baackeshof und Bockum bekannt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden: unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(72)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 09:38

    POL-KR: Unbekannte rauben Passantin Goldkette

    Krefeld (ots) - Am Samstag (21. Februar 2026) ist eine Frau auf der Dreikönigenstraße beraubt worden. Gegen 10 Uhr ging die 65-Jährige den Gehsteig entlang, als ein schwarzer Kombi neben ihr hielt, in dem eine Frau und ein Mann saßen. Die Frau hatte die Krefelderin zunächst vom Beifahrersitz aus nach dem Weg gefragt, war dann ausgestiegen und hatte ihr die Goldkette mit Gewalt vom Hals gerissen und sie dabei leicht ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:46

    POL-KR: Polizei stellt Männer mit Sprühdosen nach Sachbeschädigung

    Krefeld (ots) - Am Dienstag (17. Februar 2026) gegen 23:30 Uhr wurde ein 45-jähriger Krefelder durch ein Geräusch auf zwei dunkel gekleidete Personen mit Sprühdosen aufmerksam, die sich vor seinem Fenster auf der Neuen Linner Straße aufhielten. Nachdem er von innen gegen seine Fensterscheibe geschlagen hatte, entfernten sich die Unbekannten in Richtung Philadelphiastraße. Vor Ort konnten die Polizeibeamten frische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren