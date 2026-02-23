Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Übers Wochenende: zahlreiche Pkw mit eingeschlagener Scheibe in ganz Krefeld

Krefeld (ots)

Zwischen Donnerstag (19. Februar 2026) und Montagmorgen haben Unbekannte im Krefelder Stadtgebiet mindestens 15 Autoscheiben eingeschlagen und teilweise Waren aus den Autos entwendet, darunter Kleingeld, eine Armbanduhr, ein Smartphone, mehrere Portemonnaies und kleinere Haushaltsgeräte, Motoröl, ein Thermobecher, eine Sonnenbrille und Werkzeug. Bisher sind der Polizei Vorfälle aus Cracau, Stadtmitte, Dießem-Lehmheide, Oppum, Kempener Feld-Baackeshof und Bockum bekannt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden: unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(72)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell