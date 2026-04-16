Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Kindergarten

Von Dienstag auf Mittwoch stieg ein Unbekannter in das Gebäude am Eselsberg ein.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden hebelte ein Einbrecher ein Fenster an dem Kindergarten im Brombeerweg auf. Durch das gelangte er ins Gebäude und brach in einem Zimmer einen Schrank auf. Offenbar fand der Unbekannte nichts Brauchbares und verschwand unentdeckt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

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