Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mobiltelefon aus Pkw entwendet

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (20.03.2026), gegen 20:00 Uhr, hielt ein Paketzusteller mit seinem Lieferwagen in der Ludwigstraße in Ludwigshafen am Rhein. Zwecks Auslieferung eines Pakets verließ er kurzzeitig das Fahrzeug, ließ die Tür jedoch offenstehen. Bei seiner Rückkehr stellte fest, dass sein Mobiltelefon während seiner Abwesenheit aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Sofern Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter geben könne, werden Sie gebeten sich unter Tel: 0621/963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

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