Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Fahrzeuge in Flammen

Am frühen Donnerstagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Albershausen aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 2 Uhr geriet ein geparkter Skoda in der Schulstraße in Brand. Kurz darauf standen auch drei weitere Fahrzeuge in Flammen, die in unmittelbarer Nähe vor und hinter dem Skoda parkten. Die Autos, ein BMW und zwei VW, wurden durch das Feuer ebenfalls total zerstört. Durch die Hitze wurde auch ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Durch die Hitzeeinwirkung gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch und Rollläden verschmolzen. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Fahrzeuge. Die Polizei Göppingen hat nun die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Da auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Göppingen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07161/632360 entgegen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 200.000 Euro geschätzt.

++++0701199 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell