Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Vorfahrt genommen

Zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern kam es am Mittwoch bei Allmendingen. Dabei prallte ein Fahrzeug gegen einen Baum, der Fahrer kam in eine Klinik.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Audi auf der Kreisstraße 7422 zwischen Altheim und Allmendingen unterwegs. Der Audifahrer fuhr in Richtung Allmendingen. Aus dem Gemeindeverbindungsweg "Vincalstraße" kam ein 75-Jähriger mit seinem Toyota. Der wollte auf die Kreisstraße nach links in Richtung Allmendingen einbiegen. Dabei achtete der Senior wohl nicht auf die Vorfahrt des von rechts kommenden 37-Jährigen. Am Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Audi krachte in das Heck des Toyota. Der wurde nach rechts von der Straße geschleudert und prallte gegen einen Baum. Bei dem heftigen Aufprall zog sich der Senior schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienest brachte ihn in eine Klinik. Der Audifahrer war angegurtet und hatte Glück. Bis auf einen Schock blieb der 37-Jährige wohl unverletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf rund 12.000 Euro, den am schrottreifen Toyota auf ca. 5.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Das Anlegen von Gurten im Straßenverkehr rettet Leben. Ein Aufprall mit 50 km/h entspricht einem Sturz aus zehn Metern. Dieser ist kaum zu überleben. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer, noch vor Fahrtantritt, anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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