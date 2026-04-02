Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (01.04.2026) gegen 15.00 Uhr kam es in der Straßenbahnlinie 1 zu einer Körperverletzung durch eine Gruppe von Jugendlichen.

Zwei 11-Jährige saßen in der Straßenbahn in Richtung Lechhausen, als an einer Haltestelle eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen zustieg. Die Jugendlichen provozierten die beiden 11-Jährigen verbal, schlugen und traten sie schließlich. Die beiden 11-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Die Straßenbahn war zu diesem Zeitpunkt gut besetzt, jedoch schritt keiner der Passanten ein. Die Gruppe stieg an der Haltestelle Ulrichsbrücke aus und rannte davon.

Täterbeschreibung:

5-6 männliche Jugendliche, etwa 15-16 Jahre alt. 1 Person mit dunklerer Hautfarbe, schwarze Weste, schwarzer Pulli. 1 Person recht groß, rot-weiße Jacke, Brille. 1 Person mit hellbraunen, buschigen Haaren, Verletzung an der Lippe, schwarze Weste, schwarzer Pulli, Bauchtasche. Die übrigen Personen hatten helle Hautfarbe.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Die beiden 11-Jährigen besitzen die polnische, bzw. die deutsche Staatsangehörigkeit.

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