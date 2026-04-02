PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (01.04.2026) gegen 15.00 Uhr kam es in der Straßenbahnlinie 1 zu einer Körperverletzung durch eine Gruppe von Jugendlichen.

Zwei 11-Jährige saßen in der Straßenbahn in Richtung Lechhausen, als an einer Haltestelle eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen zustieg. Die Jugendlichen provozierten die beiden 11-Jährigen verbal, schlugen und traten sie schließlich. Die beiden 11-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Die Straßenbahn war zu diesem Zeitpunkt gut besetzt, jedoch schritt keiner der Passanten ein. Die Gruppe stieg an der Haltestelle Ulrichsbrücke aus und rannte davon.

Täterbeschreibung:

5-6 männliche Jugendliche, etwa 15-16 Jahre alt. 1 Person mit dunklerer Hautfarbe, schwarze Weste, schwarzer Pulli. 1 Person recht groß, rot-weiße Jacke, Brille. 1 Person mit hellbraunen, buschigen Haaren, Verletzung an der Lippe, schwarze Weste, schwarzer Pulli, Bauchtasche. Die übrigen Personen hatten helle Hautfarbe.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Die beiden 11-Jährigen besitzen die polnische, bzw. die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 11:50

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Dienstag (24.03.2026) im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Kuhsee aus einem Rucksack Wertgegenstände. Eine 47-jährige Frau stellte ihren Rucksack während eines Aufenthalts am Kuhsee auf einer Kiesbank ab. Wenig später stellte die Frau das Fehlen ihrer Wertsachen fest. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 140 Euro. ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 11:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung und Beleidigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (01.04.2026) gegen 14.35 Uhr kam es in einer Parfümerie am Moritzplatz zu einem Vorfall, bei dem eine 38-jährige Frau lautstark randalierte und mehrere Personen beleidigte. Die Frau weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung durch die Mitarbeiterinnen des Geschäfts, die Parfümerie zu verlassen. Dabei beleidigte sie die ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 11:40

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (01.04.2026) gegen 12.45 Uhr touchierte ein 67-jähriger Mann beim Ausparken offenbar ein geparktes Auto auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Provinostraße. Der 67-Jährige parkte seinen schwarzen VW Golf Variant rückwärts aus und bemerkte dabei mutmaßlich einen leichten Anstoß. Vor Ort konnte er jedoch weder an seinem Fahrzeug noch an anderen geparkten Fahrzeugen einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren