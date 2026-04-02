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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (01.04.2026) gegen 12.45 Uhr touchierte ein 67-jähriger Mann beim Ausparken offenbar ein geparktes Auto auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Provinostraße.

Der 67-Jährige parkte seinen schwarzen VW Golf Variant rückwärts aus und bemerkte dabei mutmaßlich einen leichten Anstoß. Vor Ort konnte er jedoch weder an seinem Fahrzeug noch an anderen geparkten Fahrzeugen einen Schaden feststellen. Erst später entdeckte er einen Schaden an der Frontschürze seines Autos. Der Mann kehrte daraufhin zum Parkplatz zurück, konnte jedoch kein möglicherweise beschädigtes Fahrzeug mehr vorfinden. Es wird vermutet, dass ein dunkler SUV beteiligt gewesen sein könnte. Der Sachschaden am VW Golf beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 67-Jährigen und sucht Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfallgegner oder einem passenden Unfallschaden geben können.

Der 67-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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