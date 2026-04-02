Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Hochfeld - Im Zeitraum von Dienstag (31.03.2026), 16.30 Uhr bis Mittwoch (01.04.2026), 14.15 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Firnhaberstraße.

Der Sachschaden am geparkten VW Golf liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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