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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

Aichach - Am Mittwoch (01.04.2026) kam es im Bereich der Oskar-von-Miller-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 47-Jährigen. Der 47-jährige Mann wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 21.45 Uhr stach ein bislang unbekannter Täter dem 47-Jährigen demnach mutmaßlich mit einem Messer in den Oberkörper. Der 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikt. Weitere Auskünfte können zum derzeitigen Stand der laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden.

Der 47-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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