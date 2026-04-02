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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (01.04.2026) im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 15.45 Uhr wurden aus einem verschlossenen Spind einer Freizeitanlage in der Gubener Straße Wertgegenstände entwendet.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Spind eines Jugendlichen unter anderem Bargeld sowie Bekleidungsstücke. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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