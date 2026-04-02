Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung und Beleidigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (14.12.2025) gegen 21.15 Uhr kam es am Prinzregentenplatz zu einer Bedrohung und Beleidigung durch einen 23-jährigen Mann.

Der 23-Jährige versuchte, drei junge Frauen im Alter von 13 bis 15 Jahren von einer bislang unbekannten jungen Frau wegzulocken. Dabei schubste er eine der jungen Frauen und trat eine andere. Anschließend beleidigte er alle drei verbal und zog ein Messer. Der Mann flüchtete, als die jungen Frauen die Polizei riefen. Die Beamten konnten ihn kurze Zeit später feststellen und festnehmen. Aufgrund seines Verhaltens brachten die Beamten den Mann in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 23-Jährigen.

Der 23-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit. Die drei jungen Frauen besitzen die ukrainische und aserbaidschanische Staatsangehörigkeit.

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