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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung und Beleidigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (01.04.2026) gegen 14.35 Uhr kam es in einer Parfümerie am Moritzplatz zu einem Vorfall, bei dem eine 38-jährige Frau lautstark randalierte und mehrere Personen beleidigte.

Die Frau weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung durch die Mitarbeiterinnen des Geschäfts, die Parfümerie zu verlassen. Dabei beleidigte sie die Angestellten mit obszönen Gesten und Worten. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten äußerte sie mehrfach beleidigende und bedrohende Aussagen. Aufgrund ihres Verhaltens wurde die Frau zur Dienststelle gebracht und anschließend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs gegen die 38-Jährige. Die 38-Jährige besitzt die spanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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