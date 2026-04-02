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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Dienstag (24.03.2026) im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Kuhsee aus einem Rucksack Wertgegenstände.

Eine 47-jährige Frau stellte ihren Rucksack während eines Aufenthalts am Kuhsee auf einer Kiesbank ab. Wenig später stellte die Frau das Fehlen ihrer Wertsachen fest. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 140 Euro. Nachträglich wurde bekannt, dass mit der entwendeten Girokarte am selben Tag Waren im niedrigen zweistelligen Bereich bezahlt wurden.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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