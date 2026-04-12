Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW durchbricht Brückengeländer und landet im Kanal

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Karlshöfen (ots)

Am Samstagabend, dem 11. April, wurden die Ortsfeuerwehren Karlshöfen, Kuhstedtermoor und Gnarrenburg gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße zwischen Nordsode und Karlshöfen alarmiert. Ein PKW kam von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in den dahinterliegenden Kanal.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Fahrer das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen. Das Fahrzeug stand mit der Front senkrecht im Kanal, der zum Zeitpunkt des Unfalls wenig Wasser führte. Das Heck ragte noch über die Brücke.

Aufgrund der Gefahr einer Gewässerverunreinigung durch auslaufende Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Eine Verunreinigung des Gewässers konnte nicht festgestellt werden. Die Einsatzkräfte übernahmen die Verkehrssicherung und unterstützten die Bergungsarbeiten.

Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Angaben zur Unfallursache und zur Schadenshöhe sind nicht Gegenstand des Feuerwehreinsatzes. Der Einsatz endete gegen 22:00 Uhr.

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