Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Vermeintlicher Schornsteinbrand in Tiste

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Tiste (ots)

Gegen 19:15 Uhr wurden die Feuerwehren Tiste und Sittensen zu einem gemeldeten Schornsteinbrand in die Hauptstraße in Tiste gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war kein Feuer zu sehen. Mit der Wärmebildkamera wurde der Schornstein im Inneren des Wohnhauses kontrolliert. Hierbei konnte ebenfalls keine Feststellung gemacht werden. Vorsorglich überprüfte der parallel mitalarmierte Bezirksschornsteinfegermeister den Schornstein. Bis zu deren Eintreffen blieb die Feuerwehr vor Ort.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für alle eingesetzten Kräfte beendet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ein Rettungswagen war vorsorglich zur Bereitstellung vor Ort.

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