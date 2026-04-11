Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Böschungsbrand entlang der Bahnstrecke - Feuerwehren mehrfach im Einsatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme)/Scheeßel (ots)

Am 11.04.2026 wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Bartelsdorf, Bothel, Hetzwege, Rotenburg, Unterstedt, Waffensen, Scheeßel und Lauenbrück sowie der Kreisbrandmeister und der Abschnittsleiter Süd zu einem ausgedehnten Böschungsbrand entlang der Bahnstrecke Bremen - Hamburg alarmiert. Betroffen war der Streckenabschnitt zwischen Rotenburg (Wümme) und Lauenbrück.

Da die Bahnstrecke zunächst nicht gesperrt war, konnten die Einsatzkräfte den Gefahrenbereich entlang der Gleise nicht unmittelbar betreten. Die Feuerwehr musste daher zunächst die Sperrung der Strecke abwarten, bevor gezielte Löschmaßnahmen eingeleitet werden konnten. Nach Freigabe durch die Bahn begannen die eingesetzten Kräfte umgehend mit der Brandbekämpfung und kontrollierten die betroffenen Bereiche systematisch.

Zur weiteren Erkundung des betroffenen Streckenabschnitts war ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz, der die Strecke aus der Luft auf weitere Brandstellen kontrollierte.

Im Einsatz befanden sich zahlreiche Einsatzkräfte, die gemeinsam die Ausbreitung der Brände verhinderten und Glutnester ablöschten.

Parallel zu diesem Einsatz wurde die Feuerwehr Rotenburg zu einem brennenden Mülleimer im Stadtgebiet alarmiert. Dieser konnte durch die bereits eingesetzten Kräfte schnell gelöscht werden. Zudem ging eine Meldung über eine ausgelöste Brandmeldeanlage ein, die sich nach Erkundung als Fehlalarm herausstellte.

Die Feuerwehren waren über einen längeren Zeitraum gefordert. Personen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell