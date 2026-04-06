Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Carport gerät in Brand - Feuerwehr verhindert Übergreifen aufs Wohnhaus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sittensen (ots)

Gegen 17:10 Uhr am Ostermontag geriet in der Straße Up'n Kamp ein Carport aus ungeklärter Ursache in Brand.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Sittensen und Lengenbostel brannte es bereits im angrenzenden Geräteschuppen sowie in der Dachkonstruktion des Carports. Umgehend gingen mehrere Trupps unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Durch das schnelle und zügige Eingreifen konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in ein umliegendes Klinikum gebracht werden.

Nachdem das Feuer weitestgehend gelöscht war, mussten Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Das Innere des Daches wurde mithilfe einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Nach über einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren beendet. Neben den beiden Feuerwehren war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen sowie der Gemeindebrandmeister vor Ort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell