Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Vorzeitiger Brand des Osterfeuers in Klein Meckelsen

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Klein Meckelsen (ots)

Am Ostersonntagmittag ist das aufgeschichtete Osterfeuer in der Straße "Zum Schwarzen Kamp" in Klein Meckelsen aus ungeklärter Ursache vorzeitig in Brand geraten.

Die Feuerwehr Klein Meckelsen leitete Löschmaßnahmen ein, um ein vollständiges Abbrennen des aufgeschichteten Buschmaterials zu verhindern. Zum Teil mussten die Löscharbeiten unter Atemschutz durchgeführt werden. Zur Unterstützung wurden zwei wasserführende Fahrzeuge der Feuerwehren Sittensen und Wohnste nachalarmiert.

Durch den Einsatz eines Radladers aus dem Ort gelang es, noch nicht vom Feuer erfasste Teile des Buschhaufens abzutragen und so größeren Schaden zu vermeiden. Ein Teil des Osterfeuers mussten die Einsatzkräfte kontrolliert abbrennen lassen. Hierfür blieb die Feuerwehr Klein Meckelsen mit einem Fahrzeug zur Brandwache vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Trotz des Zwischenfalls kann das Osterfeuer am Sonntagabend wie geplant stattfinden, wenn auch in etwas verkleinerter Form.

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