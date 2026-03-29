Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Kleinwagen brennt in voller Ausdehnung

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Sittensen/A1 (ots)

Auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf, geriet aus ungeklärter Ursache am Sonntagnachmittag gegen 14:20 Uhr ein Kleinwagen in Brand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Sittensen brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gegen die Flammen vor. Nachdem das Feuer weitestgehend gelöscht war, mussten Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde das Fahrzeug auf versteckte Glutnester überprüft.

Für die Löscharbeiten musste die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen kurzzeitig voll gesperrt werden, da die starke Rauchentwicklung die Sicht der Verkehrsteilnehmer behinderte. Nach über einer Stunde war der Einsatz für die Sittenser Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, beendet. Wie es zu dem Brand gekommen ist, bleibt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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