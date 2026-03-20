Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der K210 - Fahrer tödlich verletzt

Bild-Infos

Download

K210/Rosebruch (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Buchholz, Visselhövede sowie Hemslingen-Söhlingen und Bothel gemeinsam mit dem Rettungsdienst, einem Notarzt und der Polizei um 17:48 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Kreisstraße 210 zwischen Rosebruch und Bellen alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Pkw der Marke VW Phaeton von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Baum gefällt. Das Fahrzeug wurde massiv zerstört, zahlreiche Fahrzeugteile wurden über die Fahrbahn sowie angrenzende Wiesen verstreut.

Für den 66-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Aurich kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die eingesetzten Feuerwehren sperrten den Unfallort weiträumig ab und unterstützten die Maßnahmen der Polizei. Zudem wurde der verstorbene Fahrer unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug geborgen.

Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme leuchteten die Einsatzkräfte die Unfallstelle für rund zwei Stunden umfassend aus.

Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu wurden von der Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell