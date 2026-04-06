Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Hemslingen

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Hemslingen (ots)

Am Ostersonntag, den 05. April 2026, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schneverdinger Straße / Scheeßeler Straße in Hemslingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine Fahrzeugführerin aus de Gemeinde Scheeßel die Kreuzung überqueren und übersah dabei einen aus Bremen kommenden Smart, der in Richtung Schneverdingen unterwegs war. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Smart prallte in den Volkswagen und wurde dabei erheblich beschädigt.

Die beiden Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Beifahrerin im Smart erlitt jedoch schwere Verletzungen.

Zunächst wurden ausschließlich der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Im weiteren Einsatzverlauf entschied sich der Rettungsdienst für eine patientenschonende Rettung der verletzten Person. Hierfür mussten das Dach sowie die Beifahrertür des Smart durch die Feuerwehr entfernt werden.

Daraufhin wurden die Ortsfeuerwehr Hemslingen sowie die Feuerwehren aus Bothel und Westerwalsede nachalarmiert. Während der Rettungsmaßnahmen kam es zu teilweisen Sperrungen der betroffenen Straßen.

Die verletzte Person wurde im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert.

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