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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 32-Jähriger nimmt fremden Koffer an sich - Saxophon wiedergefunden

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 2. April 2026 meldete sich eine Reisende um 17:30 Uhr bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Berlin und teilte das Fehlen ihres Gepäckstückes mit. Nach ihren Angaben ließ sie jenen Koffer kurzzeitig unbeobachtet auf einem Bahnsteig. Diesen Moment nutzte eine bisher unbekannte Person und nahm das Gepäck an sich. Bei der Überprüfung der Überwachungskameras konnten die verständigten Beamten einen Mann ermittelt. Er nahm den Koffer an sich und stieg anschließend in einen Intercity-Express, welcher von Berlin über Halle (Saale) in Richtung Stuttgart fuhr. Die involvierten Beamten der Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof informierten unverzüglich die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Magdeburg und übermittelten die gewonnenen Informationen samt einer Personenbeschreibung. Eine Streife stand um 18:30 Uhr am Ankunftsbahnsteig am Hauptbahnhof Halle (Saale) bereit, stieg anschließend in den Express und suchte nach dem männlichen Tatverdächtigen, mit Erfolg. Bei Erkennen der Beamten versuchte der Mann den Blickkontakt zu den Bundespolizisten zu meiden. Der Deutsche wurde angesprochen und es erfolgte die Mitnahme zum nahegelegenen Bundespolizeirevier. Nach Feststellung seiner Identität und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzten. Allerdings ohne den ihm nicht gehörenden Koffer, dieser wurde entsprechend sichergestellt. In ihm befand sich ein Saxophon im Wert von circa 325 Euro. Der 32-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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