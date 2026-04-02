PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußballfanreiseverkehr anlässlich der Spielbegegnung 1. FC Magdeburg - VfL Bochum

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 4. April 2026 findet um 13:00 Uhr in der Landeshauptstadt Magdeburg die Fußballbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem VfL Bochum in der AVNET-Arena statt. Zur Unterstützung ihrer Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg im Zeitraum von circa 09:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 15:30 Uhr - 19:00 Uhr zu einer sehr starken Frequentierung des Magdeburger Hauptbahnhofes, des Bahnhofes Magdeburg-Neustadt, des Haltepunktes Magdeburg Herrenkrug sowie der Bahnhöfe und Züge auf den Strecken rund um Magdeburg kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzern der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.04.2026 – 13:00

    BPOLI MD: 36-Jähriger muss für 79 Tage ins Gefängnis

    Magdeburg (ots) - Am Dienstag, den 31. März 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 09:25 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei brachte einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg hervor. Demnach wurde der Deutsche wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte durch das Amtsgericht Schönebeck zu ursprünglich acht Monaten ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 16:06

    BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Bisher Unbekannte legen Baumstämme auf Bahngleise

    Bahnstrecke Querfurt - Merseburg - Halle (Saale) (ots) - Am Montag, den 30. März 2026 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber, dass um 20:28 Uhr eine Kollision der S 11 mit auf den Schienen abgelegten Baumstämmen stattgefunden hat. Der Zusammenstoß erfolgte auf der Strecke zwischen Querfurt und Halle (Saale), in der ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 12:37

    BPOLI MD: Aggressiver Fahrgast beleidigt Bahnbedienstete und zeigt verbotenen Hitlergruß

    Bahnstrecke Naumburg (Saale) - Halle (Saale) (ots) - Am Montag, den 30. März 2026 informierte der Zugbegleiter einer Regionalbahn die Bundespolizei über eine männliche Person, welche sich aggressiv verhielt und Mitreisende anspuckte. Jener Zug befand sich auf der Fahrt von Naumburg (Saale) über Merseburg in Richtung Halle (Saale). Die verständigten Beamten begaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren