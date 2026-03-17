Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Einhandmesser sicher

Breisach am Rhein (ots)

An der französischen Grenze in Breisach am Rhein stellte die Bundespolizei ein Messer sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am Montagvormittag (16.03.2026) ist ein 47-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Grenzübergang Breisach am Rhein, einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. Im Zündschloss des Fahrzeugs stecke ein Einhandmesser. Da der französische Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens Das Führen eines Einhandmessers in der Öffentlichkeit ohne berechtigtes Interesse stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. In schweren Fällen oder bei wiederholten Verstößen kann sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr drohen.

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