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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Neue Mitarbeitende für die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Neue Mitarbeitende für die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
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Efringen-Kirchen (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein begrüßte 92 neue Mitarbeitende. Die Polizeimeisterinnen und Polizeimeister haben am 1. März 2026 ihren Dienst im Dreiländereck angetreten.

"Es ist schon etwas Besonderes so viele neue Mitarbeitende auf einmal begrüßen zu dürfen.", sagt der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, Polizeidirektor Tobias Lehmann. "Dadurch wird die polizeiliche Präsenz in der Raumschaft gestärkt und insbesondere der grenzpolizeilichen Aufgabe im Dreiländereck zur Schweiz und zu Frankreich Rechnung getragen."

Die Polizeimeisterinnen und Polizeimeister haben ihre zweieinhalbjährige Ausbildung in verschiedenen Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei im gesamten Bundesgebiet absolviert und treten in den Bundespolizeiwachen Lörrach, Efringen-Kirchen und Freiburg ihre Erstverwendung an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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