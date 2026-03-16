PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Abgeschobene müssen Restfreiheitsstrafe verbüßen

Weil am Rhein (ots)

Der Versuch zweier gesuchter Männer zusammen über die französische Grenze unerlaubt nach Deutschland einzureisen scheiterte. Nun müssen die mit Haftbefehl Gesuchten eine mehrmonatige Haftstrafe verbüßen.

Am Freitagabend (13.03.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die zwei rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen beide Männer ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen schweren Bandendiebstahls verurteilte ein deutsches Gericht den 23-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren sowie den 24-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Nach Teilverbüßung der Haftstrafen, erfolgte die Abschiebung der Männer nach Rumänien. Zudem erfolgte ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Dem 24-Jährigen werden noch weitere Straftaten zur Last gelegt, weshalb ein Ersuchen einer Staatsanwaltschaft vorlag, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die Männer fest und lieferten sie zur Verbüßung ihrer Restfreiheitsstrafe von 428 sowie 323 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Zudem müssen sich die beiden Männer wegen Verstößen gegen das Freizügigkeitsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 11:52

    BPOLI-WEIL: Butterfly-Messer an der französischen Grenze sichergestellt

    Neuenburg (ots) - Ein Butterfly-Messer stellte die Bundespolizei am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn fest. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Mittwochmittag (11.03.26) einen 25-Jährigen bei der Einreise aus Frankreich am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. Bei der Durchsuchung des ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:43

    BPOLI-WEIL: Zugreise von Schweden nach Italien endet im Gefängnis

    Basel (ots) - Die Bundespolizei nahm einen wegen Urkundenfälschung verurteilten Mann in einem Fernreisezug fest. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Am Dienstagmorgen (10.03.2026) kontrollierten die Einsatzkräfte den schwedischen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel. Bei der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:18

    BPOLI-WEIL: Geldstrafe von über 12.000 Euro führt zu Haft

    Neuenburg am Rhein (ots) - Die Bundespolizei nahm einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann an der französischen Grenze fest. Da der Mann die fällige Geldstrafe nicht beglich, erfolgte noch am selben Tag die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Am Montagmorgen (09.03.2026) versuchte der 27-Jährige unbehelligt mit dem Fernreisebus nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle am Autobahngrenzübergang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren