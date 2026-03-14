Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Langlingen: Rückblick, Wahlen und Ehrungen - Generationswechsel im Kommando

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Langlingen (ots)

Am vergangenen Samstagabend fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Langlingen im Gasthaus Angermann-Kuhls statt. Der kommissarische Ortsbrandmeister Oliver Schworm eröffnete die Sitzung und freute sich zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen. Unter ihnen waren Svenja Neubert als Vertreterin der Samtgemeinde Flotwedel, der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Langlingen Mark Heidmann, sowie der Gemeindebrandmeister Sascha Engel.

In seinem Jahresbericht präsentierte Schworm eine personell stark aufgestellte Ortsfeuerwehr. Die Ortsfeuerwehr Langlingen zählt aktuell 38 aktive Einsatzkräfte, die von sechs Kameraden in der Reserveabteilung, 135 fördernden Mitgliedern, vier Ehrenmitgliedern und neun passiven Mitgliedern unterstützt werden.

Im abgelaufenen Jahr zeigten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ein erneut starkes Engagement: An 24 Diensttagen sowie bei diversen gruppenbezogenen Diensten leisteten sie 790 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Durchschnittlich nahmen 16 Personen an den Ausbildungsdiensten teil. Eine besonders herausragende Dienstbeteiligung zeigten dabei Holger Meyer mit 92 Prozent, gefolgt von Kristin Schwieters und Sebastian Kessler mit jeweils 88 Prozent sowie Nickolas Haines und Claas Kuhls mit jeweils 79 Prozent.

Das Einsatzgeschehen im vergangenen Jahr umfasste 26 Alarmierungen, die von den Kräften professionell abgearbeitet wurden, berichtete Claas Kohls in seinem Bericht als kommissarischer, stellvertretender Ortsbrandmeister. Um für die zukünftigen Aufgaben gerüstet zu sein, wurden im Feuerwehrhaus zwei neue Tore eingebaut und ein Balkonkraftwerk installiert. Zudem konnte über die Einrichtung zweier neuer Wasserentnahmestellen berichtet werden.

Sehr erfreulich ist auch die Entwicklung im Fachbereich "Atemschutz": Mit einem Zuwachs von drei neuen Atemschutzgeräteträgern verfügt die Ortsfeuerwehr Langlingen hier nun über 18 Einsatzkräfte, von denen 14 voll einsatztauglich sind. Die ELW-Gruppe zeigt sich mit 22 Mitgliedern ebenfalls solide aufgestellt. Ein wichtiger Rückhalt der Wehr bleibt die zwölfköpfige Altersabteilung. Diese brachte sich bei zwölf Treffen aktiv in der Feuerwehr mit ein. Beispielsweise halfen sie bei der Prüfung der örtlichen Brunnen, unterstützten die Gerätewarte und unternahmen einen informativen Besuch der Leitstelle in Celle.

Neben der Berichten der Funktionen standen ebenfalls Kommandowahlen auf der Tagesordnung. Die Mitglieder sprachen hierbei Frank Schalinske als Kassenwart sowie Eric Wedekind als Gerätewart und seinem Stellvertreter Axel Wedekind das Vertrauen aus. Christopher Kott übernimmt fortan die Führung der ELW-Gruppe, während Kristin Schwieters zur stellvertretenden Schriftführerin gewählt wurde.

Einen feierlichen Höhepunkt des Abends stellten die Beförderungen dar. Toni Pennert und Felix Bobon wurden zu Feuerwehrmännern ernannt. Jette Gerlof wurde zur Oberfeuerwehrfrau und Michel Isensee zum Oberfeuerwehrmann befördert. Zum Hauptfeuerwehrmanns wurde Lukas Wöllmann befördert, während Eric Wedekind zum Ersten Hauptfeuerwehrmann befördert werden konnte. Marvin Nuretinoff, Michael Gesper und Claas Kuhls wurden zu Oberlöschmeistern ernannt und Nicolas Haines erhielt die Beförderung zum Oberbrandmeister. Ferner konnten am Ende der Versammlung Carsten Kurbach und Gerd Schäfer in die Altersabteilung verabschiedet werden. Zudem konnte der ehemalige Ortsbrandmeister Axel Wedekind offiziell aus seinem Amt entlassen und für seine Verdienste gewürdigt werden.

Abschließend richtete die Ortsfeuerwehr Langlingen den Blick auf das anstehende Jahr: Neben dem traditionellen Osterfeuer am Gründonnerstag und dem Aufstellen des Maibaums ist eine gemeinsame Fahrradtour geplant.

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