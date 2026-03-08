PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Flotwedel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuerwehr befreit Kind aus misslicher Lage

FW Flotwedel: Feuerwehr befreit Kind aus misslicher Lage
  • Bild-Infos
  • Download

Bröckel (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:03 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bröckel sowie der Rettungsdienst zur örtlichen Spielarena alarmiert. Ein Kind hatte sich beim Spielen in einem Fahrzeug so unglücklich verfangen, dass eine eigenständige Befreiung nicht mehr möglich war.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte bot sich folgende Lage: Ein Kind war mit dem Fuß in einem Dreirad eingeklemmt. Aufgrund der Schmerzen und der Bauweise des Spielgeräts war höchste Vorsicht geboten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bröckel gingen daher behutsam vor. Mit viel Feingefühl und dem gezielten Einsatz von Handwerkzeug wurde das Dreirad Stück für Stück demontiert. Durch dieses präzise Vorgehen konnte der Fuß des Kindes schonend befreit werden, ohne weitere Verletzungen zu riskieren.

Nach der erfolgreichen Befreiung wurde der kleine Patient zur weiteren Untersuchung und Betreuung an die Besatzung des Rettungswagens der Rettungswache Lachendorf übergeben. Der Einsatz konnte nach der erfolgreichen Rettung zügig beendet werden.

Hinsichtlich der Unfallursache können seitens der Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Flotwedel
Gemeindepressesprecher
Marcel Neumann
E-Mail: gemeindepressesprecher@feuerwehrflotwedel.de
www.feuerwehrflotwedel.de

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Flotwedel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Flotwedel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Flotwedel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren