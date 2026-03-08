Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuerwehr befreit Kind aus misslicher Lage

Bild-Infos

Download

Bröckel (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:03 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bröckel sowie der Rettungsdienst zur örtlichen Spielarena alarmiert. Ein Kind hatte sich beim Spielen in einem Fahrzeug so unglücklich verfangen, dass eine eigenständige Befreiung nicht mehr möglich war.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte bot sich folgende Lage: Ein Kind war mit dem Fuß in einem Dreirad eingeklemmt. Aufgrund der Schmerzen und der Bauweise des Spielgeräts war höchste Vorsicht geboten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bröckel gingen daher behutsam vor. Mit viel Feingefühl und dem gezielten Einsatz von Handwerkzeug wurde das Dreirad Stück für Stück demontiert. Durch dieses präzise Vorgehen konnte der Fuß des Kindes schonend befreit werden, ohne weitere Verletzungen zu riskieren.

Nach der erfolgreichen Befreiung wurde der kleine Patient zur weiteren Untersuchung und Betreuung an die Besatzung des Rettungswagens der Rettungswache Lachendorf übergeben. Der Einsatz konnte nach der erfolgreichen Rettung zügig beendet werden.

Hinsichtlich der Unfallursache können seitens der Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell