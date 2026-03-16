Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Fernreisebus aus Spanien fest

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein wegen eines Straßenverkehrsdeliktes mit Haftbefehl gesuchter Mann ist an der französischen Grenze gefasst worden. Er versuchte unbehelligt mit dem Fernreisebus einzureisen.

Am Freitagmorgen (13.03.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den ukrainischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung des Mannes, der sich auf der Fahrt von Barcelona nach Prag befand stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilte ein Gericht den in der Slowakei wohnhaften Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.100 Euro. Da der Mann weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der 42-Jährige die Gerichtsschulden nicht bezahlen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Da der Mann noch eine gefälschte Fahrerlaubnis mit sich führte, hat die Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung aufgenommen.

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