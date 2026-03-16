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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt falsche Identität auf und verweigert Einreise

Weil am Rhein (ots)

Ein 21-Jähriger ist beim Versuch mit einem ihm nicht zustehenden Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte das Dokument sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Am Freitagmorgen (13.03.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen aus Italien kommenden Fernreisebus am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Ein afghanischer Staatsangehöriger legte zur Kontrolle eine spanische Identitätskarte vor, die nicht auf ihn ausgestellt war. Wegen des Verdachts des Ausweismissbrauchs und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des Ausweises verweigerte die Bundespolizei dem Mann die Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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