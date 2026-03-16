Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt falsche Identität auf und verweigert Einreise
Weil am Rhein (ots)
Ein 21-Jähriger ist beim Versuch mit einem ihm nicht zustehenden Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte das Dokument sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.
Am Freitagmorgen (13.03.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen aus Italien kommenden Fernreisebus am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Ein afghanischer Staatsangehöriger legte zur Kontrolle eine spanische Identitätskarte vor, die nicht auf ihn ausgestellt war. Wegen des Verdachts des Ausweismissbrauchs und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des Ausweises verweigerte die Bundespolizei dem Mann die Einreise.
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