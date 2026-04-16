Ulm (ots) - Kurz nach 15 Uhr fuhr der Radler auf dem Fußgängerweg in der Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Donzdorfer Straße fuhr er mit seinem Citybike in die Einmündung ein und übersah offenbar den 71-Jährigen. Dieser befuhr die Donzdorfer Straße mit seinem VW und hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Der ...

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