POL-UL: (GP) Göppingen - Kleinkraftrad gestohlen
In der Nacht auf Mittwoch stahl ein Unbekannter in Göppingen einen Dafier-Roller.
Ulm (ots)
Der Roller war seit Dienstag, 16 Uhr, in der Faurndauer Straße abgestellt. Der Besitzer hatte ihn an den Zweiradparkplätzen abgestellt. Am Mittwoch gegen 13 Uhr war der Roller verschwunden. Unbekannte entwendeten den schwarzen Roller mit einer grünen Musterung. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Kleinkraftrad war das Kennzeichen 151AEE angebracht.
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