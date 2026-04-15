Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft

Offenburg (ots)

Nachdem ein 55-Jähriger ohne gültigen Fahrschein im Zug der Bundespolizei zugeführt wurde, leistete er Widerstand während der polizeilichen Maßnahmen.

Ein 55-Jähriger fuhr am 12. April ohne gültigen Fahrschein in einem Fernverkehrszug. Im Bahnhof Offenburg verständigte der Zugbegleiter die Bundespolizei, da sich der Mann nicht ausweisen wollte, er den Zugbegleiter bespuckt hatte und den Zug zudem nicht verlassen wollte. Der Mann war auch gegenüber den Bundespolizisten aggressiv, weshalb ihm Handfesseln angelegt und der 55-Jährige unter fortlaufenden Beleidigungen der Beamten zur Dienststelle verbracht wurde.

Dort wurden dem bereits polizeibekannten Mann zunächst die Handfesseln wieder abgenommen. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder zunehmend aggressiver, griff einen Beamten an und versuchte an dessen Dienstwaffe zu gelangen, was aber verhindert werden konnte. Daraufhin wurden ihm erneut Handfesseln angelegt.

Der wegen eines tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen dringend Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, da Fluchtgefahr besteht. Der tschechische Staatsangehörige verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der 55-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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