Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Ford Focus geöffnet + Trickdieb nutzt Ablenkung und schleicht sich in Wohnung +

Butzbach: Ford Focus geöffnet

Am Mittwochabend (04.03.2026) öffnete ein Dieb in Butzbach einen grauen Ford Focus, der zwischen 21:40 Uhr und 23:10 Uhr in der Griedeler Straße an der Ecke zur Schlossstraße abgestellt war. Der Unbekannte griff sich unter anderem ein Armband, Bankkarten und eine Plastiktüte mit Einkäufen. Zeugenhinweise nimmt die Butzbacher Polizeistation entgegen (Tel.: 06033 70430). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen sichtbare Gegenstände, dazu zählt bereits Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Niddatal: Trickdieb nutzt Ablenkung und schleicht sich in Wohnung

Gegen 12:00 Uhr sprach am Mittwoch (04.03.2026) ein bislang unbekannter Mann eine Anwohnerin in der Albert-Schweitzer-Straße in Bönstadt an. Die Dame befand sich in ihrem Vorgarten, als der Mann vorgab, seine Katze zu suchen. Diese sei vermutlich in den Vorgarten der Frau gelaufen. Gemeinsam mit dem Unbekannten suchte die Rentnerin im Garten nach einer Katze. Diese Ablenkung nutzte ein Komplize des Mannes und betrat das Wohnhaus durch die offenstehende Terrassentür. Als man keine Katze im Garten finden konnte, verließ der Unbekannte das Grundstück. Von außen erkannte die Bewohnerin durch eine Fensterscheibe eine fremde Person in ihrem Haus. Sie schrie den Mann an, der daraufhin aus dem Haus flüchtete. Danach bemerkte die Dame, dass der Unbekannte Schmuck aus ihrem Haus gestohlen hatte. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen die beiden Männer aufgefallen sind, um Hinweise (Tel.: 06031 6010). Der Mann, der vorgab, seine Katze zu suchen, wird als circa 165 cm groß und sehr zierlich beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare und trug eine bräunliche dünne Jacke. Auch der Dieb, der sich ins Haus geschlichen hatte, wird auf etwa 165 cm groß geschätzt. Er hatte einen etwas dunkleren Teint und kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Trainingsanzug.

