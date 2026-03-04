Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN:Gießen: Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl - Diebe schlagen zu - Fahrradbesitzer gesucht + Einbrecher flieht über Balkon

Gießen: Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl - Diebe schlagen zu - Fahrradbesitzer gesucht

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der Innenstadt einen Verdächtigen, der gerade ein Fahrrad klauen wollte. Als der Zeuge ihn ansprach, schlugen der Dieb und ein weiterer Unbekannter zu und flüchteten. Der Diebstahl wurde verhindert. Die Polizei sucht Zeugen und den Besitzer des Fahrrads.

Am Montagabend (23.2.) fiel dem Zeugen ein Mann in der Neustadt auf, der sich offenbar im Bereich eines Fahrradständers in der Neustadt (Höhe Bushaltestelle "Oswaldsgarten", nahe Nordanlage) an einem Zweirad zu schaffen machte. Der Mann versuchte offenbar gerade, ein Schloss zu knacken. Der Zeuge sprach ihn daraufhin an. Der Mann entfernte sich kurz, kehrte aber sogleich zurück, nun im Begriff, sich an einem weiteren, abgestellten Fahrrad zu schaffen zu machen. Als der Zeuge ihn erneut ansprach, schlug dieser auf plötzlich ihn ein. Dem Dieb kam eine zweite Person zu Hilfe, die den Zeugen festhielt. Dies wurde durch einen weiteren Zeugen beobachtet. Beide Angreifer flüchteten im Anschluss, vor Eintreffen der Polizei, über die Nordanlage in Richtung der Dammstraße.

Der Mann, der sich am Fahrrad zu schaffen machte, war etwa 178 cm groß und hatte kurze, dunkelbraune Haare. Er trug einen blauen Pullover mit weißem Hemdkragen und hatte einen Rucksack dabei. Sein Helfer war etwa gleichgroß, schwarz gekleidet und hatte zur Tatzeit einen Bartansatz. Die beiden sollen laut Zeugen miteinander nicht Deutsch, sondern eine osteuropäische Sprache, möglicherweise Ukrainisch, gesprochen haben.

Der 30-jährige Zeuge erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Das Fahrradschloss des betroffenen Fahrrads blieb, dank Einschreiten des Zeugens, augenscheinlich unversehrt. Bislang ist unklar, wer der rechtmäßige Fahrradesitzer des schwarzen Herrenrads (s. angehangenes Foto) ist. Die Ermittler bitten die Person, ebenso wie weitere Zeugen, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Einbrecher flieht über Balkon

In Rödgen ertappte eine Anwohnerin einen Wohnungseinbrecher. Der Unbekannte flüchtete über einen Balkon und entkam vor Eintreffen der Polizei.

Gestern gegen 23.30 Uhr kehrte eine Anwohnerin zu ihrer Wohnung im Brunnenweg zurück. Sie bemerkte, dass ihre Wohnungstür offenstand. In der Wohnung vernahm sie Geräusche. Die Frau informierte die Polizei. Es stellte sich letztlich heraus, dass der Einbrecher ohne Beute vor Eintreffen der Einsatzkräfte offenbar über einen Balkon geflüchtet war.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Ist der Einbrecher auf seiner Flucht aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

