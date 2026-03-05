Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Diebe in Cölbe und Kirchhain auf frischer Tat ertappt

Giessen (ots)

Cölbe und Kirchhain: Diebe auf frischer Tat ertappt

Aufmerksame Zeugen stellten gestern Mittag (4. März) gegen 13 Uhr einen Dieb, nachdem sie diesen beim Diebstahl einer Handtasche aus einem geparkten Auto beobachteten. Eine 87-Jährige stellte ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße ab. Als sie das Fahrzeug für einen kurzen Moment verließ, nutzte dies der unbekannte Langfinger aus. Er nahm aus dem unverschlossenen Auto die Handtasche und flüchtete hinter ein nahegelegenes Gebäude. Zeugen, die den Diebstahl beobachteten hielten den Täter fest und verständigten die Polizei. Dem Dieb gelang es sich loszureißen, indem er seine Jacke auszog und diese zurückließ. Er flüchtete zu Fuß über die angrenzende Wiese in Richtung Zimmermannstraße. Es wurde niemand verletzt.

Bei der zurückgelassenen Jacke handelt es sich um eine sogenannte "Klaujacke". Sie verfügt über ein präpariertes Innenfutter, in dem man Gegenstände verstauen kann. Eintreffende Polizeikräfte stellten darin verstautes Waschpulver und Kaffeebohnen fest. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Gegenstände aus weiteren Diebstählen stammen. Entsprechende Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet. Der flüchtige Mann wird als etwa 25 Jahre alt, mit dunklem Teint, kurzen schwarzen Haaren und schwarzer Sonnenbrille beschrieben. Er trug ein beiges T-Shirt, eine helle Hose und weiße Schuhe. Bei der zurückgelassenen Jacke handelt es sich um eine schwarze Daunenjacke, welche bis zur Flucht vom Täter getragen wurde.

Die Ermittler der Kripo in Marburg suchen nach weiteren Zeugen und fragen: Wer hat die Tat auf dem Parkplatz beobachtet? Wem ist der beschriebene Mann vor dem Diebstahl aufgefallen sowie hat ihn jemand auf seiner Flucht gesehen? Kann jemand Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Cölbe machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Etwa zwei Stunden später (gegen 15 Uhr) kam es in einem Discounter in Kirchhain in der Niederrheinischen Straße zu einem Ladendiebstahl. Die beiden Täter entwendeten dort mehrere Packungen Kaffeebohnen. Ein Zeuge ertappte sie auf frischer Tat, woraufhin sie das Geschäft verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Einer der Diebe hatte laut Zeugenangaben dunkelblonde Haare und war mit einer grünen Jacke bekleidet. Zu dem zweiten Täter sind keine Hinweise bekannt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden. Inwieweit es einen möglichen Tatzusammenhang der beiden Taten gibt, wird derzeit von den Ermittlern geprüft und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

