Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Beim Einkauf abgelenkt und bestohlen + Wahlplakat angezündet + Auseinandersetzung nach "Heil Hitler"-Rufen +

Bad Nauheim: Beim Einkauf abgelenkt und bestohlen

In einem Einkaufsmarkt in der Kettelerstraße in Nieder-Mörlen sprach ein Unbekannter am Dienstagvormittag (03.03.2026) gegen 11:30 Uhr eine 68-jährige Bad Nauheimerin an. Er verwickelte sie in ein Gespräch und lenkte die Frau dadurch ab, bis sein Komplize unbemerkt den Geldbeutel der Dame aus deren offener Tasche im Einkaufswagen an sich genommen hatte. Danach verließen die beiden Männer den Einkaufsmarkt. Der Diebstahl des roten Geldbeutels fiel erst später auf. Beschrieben wurden die beiden Taschendiebe als circa 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß und schmal. Sie hatten einen dunkleren Teint und schwarze Haare. Die Täter trugen dunkle Kleidung und weiße Turnschuhe. Zeugen, denen die beschriebenen Personen aufgefallen sind oder die Hinweise auf die Identität der beiden Männer geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden. Die Polizei rät dazu, Geld und Wertgegenstände immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Sinnvoll ist es zudem, Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche oder einen Geldgürtel zu benutzen. Legen Sie ihre Geldbörse nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Bad Nauheim: Wahlplakat angezündet

Gegen 23:45 Uhr erhielt die Polizei am Dienstag (03.03.2026) durch die Rettungsleitstelle des Wetteraukreises Mitteilung über ein brennendes Wahlplakat auf einer Sitzbank in einem Park entlang der Zanderstraße. Beim Eintreffen einer Streife hatte die Feuerwehr bereits den Brand gelöscht. Durch das Feuer wurden sowohl das Wahlplakat der Partei "Freie Wähler" als auch die Parkbank beschädigt. Zeugen sahen vor Eintreffen der Feuerwehr einen dunkel gekleideten Mann, der in Richtung Schillerstraße flüchtete. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Auseinandersetzung nach "Heil Hitler"-Rufen

Ein 30-jähriger Friedberger fiel am Dienstagnachmittag (03.03.2026) auf dem Konrad-Adenauer-Platz auf, als er mehrfach "Heil Hitler" rief. Ein 24-jähriger Passant sprach den 30-Jährigen auf dessen Ausrufe an. Der 30-Jährige versuchte daraufhin den Passanten mit einer Glasflasche zu schlagen. Dieser konnte jedoch ausweichen und schlug den 30-Jährigen. Gegen die beiden Friedberger wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der alkoholisierte 30-Jährige musste zudem im Gewahrsam der Polizeistation Friedberg ausgenüchtert werden.

