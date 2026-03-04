Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Streit zwischen Männern eskaliert + Münzgeld erbeutet - Mann in JVA eingeliefert + Zivilstreife stellt erheblichen Geschwindigkeitsverstoß fest + in Einfamilienhaus eingestiegen

Giessen (ots)

Wetzlar: Streit zwischen zwei Männern am Lahnufer eskaliert

Gestern Abend (3. März) gerieten zwei 40 und 45 Jahre alte Männer im Bereich der Uferstraße in Streit. Die beiden Männer, die sich kennen, hielten sich mit weiteren Personen am Lahnufer nahe des Paulaner Platzes auf. Gegen 18.30 Uhr meldete sich der 45-Jährige selbst beim Polizeinotruf und teilte mit, dass der Streit eskaliert sei und dieser zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. In diesem Zusammenhang erlitt der 40-Jährige eine Schnittverletzung im Bereich der Schulter. Mehrere Polizeistreifen fuhren zur Örtlichkeit und trafen auf die beiden Männer, die offenbar Alkohol getrunken hatten. Die Beamten fanden bei dem 45-Jährigen ein Messer sowie Drogen. Beides stellten sie sicher. Rettungskräfte brachten den 40 Jahre alten Mann in ein Krankenhaus, wo seine nicht lebensbedrohlichen Verletzungen versorgt wurden. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Angreifer einen Wert von knapp 1,2 Promille ergab, nahmen die Polizisten ihn mit auf die Wache. Dort folgte eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt. Der 45 Jahre alte Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Wetzlar: Münzgeld erbeutet - Mann in JVA eingeliefert

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Dienstagabend (3. März) gegen 20.15 Uhr einen 47-jährigen Mann, wie er das Münzfach eines Spielautomaten im Einkaufszentrum "Forum" aufbrach und Münzgeld von rund 30 Euro entnahm. Sie verständigten die Polizei. Eine Wetzlarer Funkstreife stellte bei der Kontrolle des Mannes fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten zudem Drogen sicher. Der 47-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen des Betäubungsmittelgesetz verantworten.

A45 - Herborn: Zivilstreife stellt erheblichen Geschwindigkeitsverstoß fest

Ein weißer Tesla geriet am Dienstagmorgen (3. März) gegen 10.30 Uhr in den Fokus einer Zivilstreife des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill. Die Verkehrsexperten waren mit einem Messfahrzeug unterwegs und stoppten den Fahrer im Bereich der Anschlussstelle Herborn-West. Nach Auswertung der Videomessung stellten die Beamten bei erlaubten 120 km/h eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 68 km/h fest. Dem 35-jährigen Fahrer aus Saarbrücken drohen nun ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Ehringshausen-Kölschhausen: In Einfamilienhaus eingestiegen

Zwischen 16.25 Uhr und 19.30 Uhr brachen Unbekannte am Dienstag (3. März) in ein Einfamilienhaus im Sinner Weg ein. Über ein aufgehebeltes Fenster stiegen sie in das Haus ein, durchsuchten mehrere Räume und nahmen Schmuck mit. Die Täter entkamen unbemerkt. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Sinner Weg gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer (02772) 47050 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell