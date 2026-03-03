Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Auf Balkon geklettert + Serie von Sachbeschädigungen an Pkw + Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Marburg: Auf Balkon geklettert

Am Montagabend (2. März) brach ein Unbekannter zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Rollwiesenweg ein. Der Einbrecher kletterte auf den Balkon und öffnete gewaltsam die Tür. In der Wohnung durchsuchte er mehrere Räume und erbeutete unter anderem Bargeld sowie Schmuck. Der Täter entkam unbemerkt. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg: Serie von Sachbeschädigungen an Pkw

Ein Unbekannter beschädigte gestern Mittag (2. März) gegen 13.20 Uhr zehn geparkte Fahrzeuge in der Frankfurter Straße. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Zeugen beschrieben den Mann als etwa 35 Jahre alt, mit schlanker Statur und Bart. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Hose mit Seitentaschen und schwarze Schuhe. Den Angaben zufolge hatte er ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Kirchhain: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Mit mehreren Strafverfahren muss nun eine 21-jährige Autofahrerin rechnen. Diese geriet am Dienstag (3. März) gegen 1 Uhr in den Fokus einer Polizeistreife aus Stadtallendorf. Bei einer Kontrolle in der Straße "Unterm Groth" fiel den Ordnungshütern auf, dass die Fahrerin offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und zeigte ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamine. Eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt war die Folge. Zudem führte sie das Fahrzeug, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Für den Pkw, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, bestand kein Versicherungsschutz. Die Polizisten stellten das Auto sicher. Die 21 Jahre alte Frau wurde nach der Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen. Auf sie kommen nun unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts ihrer Drogenfahrt, des Verdachts der Urkundenfälschung, des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

