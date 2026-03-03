Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Wiese am Lahnufer in Atzbach beschädigt

Giessen (ots)

Die Ermittler der Polizei suchen nach einer Verkehrsunfallflucht im Bereich einer Wiese am Lahnufer nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr zwischen Donnerstag, 26. Februar 2026, 9 Uhr und Freitag, 27. Februar 2026, 8.45 Uhr, die Lahnstraße in Richtung Gänseweide. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Fahrzeug in Höhe der Einmündung zur Gänseweide nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf die angrenzende Wiese fuhr und dort ein Holzschild beschädigte. Der Fahrer versuchte offenbar das festgefahrene Fahrzeug von der Wiese zu bergen. Hierbei entstand ein Flurschaden. Im Zuge der Bergungsarbeiten verwendete der Verursacher mutmaßlich ein Metallgartentor und Maschendraht von einem nahegelegenen Gartengrundstück. Der entstandenen Sachschaden wird mit circa 1.500 Euro beziffert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

